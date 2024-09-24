Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13

24.09.2024, MForum.ru

Слухи о смартфоне iQOO 13 циркулируют довольно давно. Однако все прошлые сообщения о нем были не очень информативны. В отличие от утечки от Smartprix, раскрывающей почти все о новинке, включая возможные сроки выпуска и цены.

iQOO 12

Предполагается, что iQOO 13 будет оснащен 6,7-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 144 Гц произведенной BOE. Вероятная основа «железа» - чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Система камер на задней панели будет состоять из трех 50-мегапиксельных сенсоров — основного, сверхширокоугольного и с поддержкой 2-кратного зума. Разрешение камеры для селфи составит 32 МП.

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Кроме того, iQOO 13 получит сертификат IP68 в части защиты от воды и пыли, а светодиодная полоса Halo придаст изюминку дизайну. Отдельно отметим, что в утечке упоминается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо стандартного оптического.

Первоначальный выпуск в Китае пока неизвестен. Но источники, знакомые с этим вопросом, полагают, что iQOO 13 появится в Индии в начале декабря (скорее всего, между 1 и 10 декабря). Стартовая цена может составить около 55 000 индийских рупий.