Образование: Как устроена сеть сотовой связи и другие темы - от сотрудников Билайна и видеоблогера Яна Топлес

MForum.ru
24.09.2024,
Билайн представил научно-популярный сериал, где сотрудники оператора, вместе с видеоблогером Яном Топлес, рассказывают об устройстве современной мобильной сотовой связи.
Идея проекта - рассказать интересующимся о сетях сотовой связи, об их радиопланировании, о том, что сотовая связь при разумном подходе не оказывает вредных воздействий на организм.
Затронута тема автоматического перераспределения нагрузки в сети.
В общем, если вы мало что знаете об устройстве сети сотовой связи, но не прочь с этим разобраться без излишнего углубления в тему - вам сюда (https://vyshka.beeline.ru/).
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теги: Билайн ВымпелКом образование ликбез как это устроено
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