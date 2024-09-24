Образование: Как устроена сеть сотовой связи и другие темы - от сотрудников Билайна и видеоблогера Яна Топлес

24.09.2024, MForum.ru

Билайн представил научно-популярный сериал, где сотрудники оператора, вместе с видеоблогером Яном Топлес, рассказывают об устройстве современной мобильной сотовой связи.

Идея проекта - рассказать интересующимся о сетях сотовой связи, об их радиопланировании, о том, что сотовая связь при разумном подходе не оказывает вредных воздействий на организм.

Затронута тема автоматического перераспределения нагрузки в сети.

В общем, если вы мало что знаете об устройстве сети сотовой связи, но не прочь с этим разобраться без излишнего углубления в тему - вам сюда (https://vyshka.beeline.ru/).

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Билайн ВымпелКом образование ликбез как это устроено

--