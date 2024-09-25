Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально

25.09.2024, MForum.ru

Компания Vivo представила смартфон V40e в Индии. Новое устройство следует языку дизайна V40 и V40 Pro с изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном и двойной камерой на задней панели с портретной системой Aura Light от Vivo.

Vivo V40e V40e базируется на чипсете MediaTek Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти (без возможности расширения). Программная составляющая – FuntouchOS 14 на базе Android 14, а Vivo обещает 3 года обновлений версии Android и 4 года исправлений безопасности.

Разрешение дисплея FHD+, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 4500 нит. В вырезе экрана находится 50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом по глазам. На задней панели разместилась 50-мегапиксельная (IMX882) основная камера с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Vivo V40e предлагается в цветах Mint Green и Royal Bronze. Цены в Индии начинаются от 28 999 индийских рупий (347 долларов США) за версию 8/128 ГБ и доходят до 30 999 индийских рупий (370 долларов США) за версию 8/256 ГБ.

V40e уже доступен для предварительного заказа в интернет-магазине Vivo и у партнеров-ритейлеров. Старт продажи запланирован на 2 октября.