Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS

MForum.ru
25.09.2024,
В прошлом месяце, под принадлежащим Xiaomi суббрендом Redmi были представлен смартчасы Redmi Watch 5 Active, теперь им компанию составил Redmi Watch 5 Lite.
Redmi Watch 5 Lite выглядит так же, как Watch 5 Active, но оснащен постоянно включенным AMOLED-дисплеем вместо LCD. Диагональ экрана 1,96 дюйма, пиковая яркость 600 нит, что превосходит показали базовой модели. Также у экрана выше разрешение (502x410 пикселей), он поддерживает более 200 облачных циферблатов, из которых более 50 настраиваемых и более 30 постоянно включенных (AOD).
Redmi Watch 5 Lite работает на HyperOS и совместим со смартфонами на базе Android 6 или iOS 12 и выше. Он также поставляется с Alexa, имеет поддержку эмодзи и языка хинди. Кроме того, поддерживаются вызовы по Bluetooth, новинка оснащена динамиком и двумя микрофонами для шумоподавления окружающей среды (ENC), чтобы облегчить звонки.
Для отслеживания здоровья и фитнеса Redmi Watch 5 Lite получил датчик сердечного ритма и поддерживает более 150 спортивных режимов в помещении и на открытом воздухе. Он также может отслеживать результаты плавания, поскольку водонепроницаемость привычные для устройств этого класса 5 ATM.
Прочие особенности Redmi Watch 5 Lite включают многофункциональную боковую кнопку, встроенный GPS, датчик SpO2 и Bluetooth 5.3. Умные часы оснащены аккумулятором емкостью 470 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 18 дней автономной работы при обычном использовании и 12 дней при интенсивном использовании
Redmi Watch 5 Lite весит 29,2 г (без ремешков). Умные часы доступны в черном и светло-золотом цветах, а ремешки из ТПУ с регулируемой длиной 135–200 мм — в цветах Candy Pink, Mint Green и Lemon Yellow.
Redmi Watch 5 Lite оценен в 3999 индийских рупий (50 долларов США/40 евро) и поступит в продажу в Индии с полуночи 26 сентября на индийском сайте Xiaomi.
© Антон Печеровый,
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