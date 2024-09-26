Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа»

MForum.ru
26.09.2024,
Компания Tecno анонсировала смартфон Pop 9 5G, ставший приемником модели Tecno Pop 8, представленной в октябре прошлого года.
Tecno Pop 9 5G, «разработанный с учетом интересов поколения Alpha, студентов колледжей и законодателей моды», базируется на Dimensity 6300, оснащен 4 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ памяти и работает под управлением Android 14.
Новинка получила экран диагональю 6,6 дюйма при разрешении HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сэлфи-камера (разрешение не уточняется) размещена в круглом вырезе экрана. Тыловая камера в качестве основного сенсора использует 48-мегапиксельный датчик Sony IMX582.
Емкость АКБ Tecno Pop 9 5G – 5000 мАч, мощность зарядки – 18 Вт. Также отметим разъем для наушников 3,5 мм, NFC, ИК-порт, класс защиты IP54, USB-C и два динамика с Dolby Atmos.
Tecno Pop 9 5G поставляется в цветах Midnight Shadow, Azure Sky и Aurora Cloud с двумя вариантами памяти — 4 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/128 ГБ, по цене 9499 индийских рупий (115 долл. США/100 евро) и 9999 индийских рупий (120 долл. США/110 евро), соответственно.
Tecno Pop 9 5G уже доступен для предварительного заказа в Индии на Amazon.in, продажи начнутся 7 октября. В комплект поставки входят два бесплатных чехла желтого и синего цветов.
© Антон Печеровый,
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