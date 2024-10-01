Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет

01.10.2024, MForum.ru

Motorola официально разместила Moto G75 5G на региональном сайте в Западной Европе. Это первый в мире смартфон на базе чипа Snapdragon 6 Gen 3, причем в плане программной поддержки для новинки заявлен срок 6 лет.

Moto G75 5G оснащен 6,78-дюймовым IPS LCD-экраном, защищенным слоем Gorilla Glass 5. Разрешение экрана FHD+, частота обновления 120 Гц и пиковая яркость 1000 нит. В части устойчивости к внешней среде Moto G75 5G сертифицирован по требованиям стандартов IP68 и MIL-STD-810H.

4-нм чип Snapdragon 6 Gen 3, на котором работает G75, включает конфигурацию из 4 ядер Cortex-A78 2,4 ГГц и 4 ядер Cortex-A55 1,8 ГГц. Из коробки новинка работает на Android 14 с MyUX, производитель пообещал впечатляющие пять обновлений ОС и шесть лет обновлений безопасности.

Moto G75 5G оснащается 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x (плюс до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти) и 256 ГБ хранилища UFS 2.2, расширяемого с помощью гибридного слота для SIM-карты. За автономность отвечает аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Фоточасть Moto G75 5G включает в себя 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тыловую камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором с OIS, 8-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом и датчиком мерцания.

Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев, два динамика Dolby Atmos, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4, NFC и порт USB-C. Размеры Moto G75 5G – 166,09 x 77,24 x 8,44 мм, вес 208 граммов для модели с задней панелью из веганской кожи и 8,34 мм при весе 205 граммов для матового варианта.

Moto G75 5G выпускается в цветах Charcoal Grey (матовый), Aqua Blue и Succulent Green (веганская кожа). Цена новинки для европейского рынка – 369 евро, начало продаж намечено на 5 ноября. Также выход новинки ожидается в Китае и Индии, но цена для этих рынков пока не объявлена (речь может идти о сумме порядка 400 долларов США).