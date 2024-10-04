Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7

MForum.ru
04.10.2024,
Ожидается, что Realme представит два интересных смартфона на китайском рынке в этом году. Первый — Realme GT 7 Pro, на чипсете Snapdragon 8 Gen 4 следующего поколения будет представлен в ноябре. Второй новинкой станет Realme GT Neo 7, подробности о котором раскрыла свежая утечка.
По данным информатора Smart Pikachu, Realme GT Neo 7 будет оснащен плоским дисплеем разрешением 1,5K, разработанным для улучшения игрового процесса. Основой GT Neo 7 станет разогнанная версия Snapdragon 8 Gen 3. Хотя это не упоминается в утечке, возможно, смартфон получит специальный чип для улучшения графической производительности в играх. Кроме того, утечка указывает, что GT Neo 7 будет поддерживать быструю зарядку 100 Вт.
Инсайдер окрестил Realme GT Neo 7 «убийцей цен» и ожидает его запуска к концу года. Согласно недавнему посту информатора Digital Chat Station на Weibo, ожидается, что большинство смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 4 получат повышенные ценники. Он добавил, что клиентам, заинтересованным в телефонах в первую очередь из-за их функций, производительности и дисплея, следует подумать о том, чтобы дождаться доступных флагманов, которые будут оснащены чипсетами предыдущего поколения.
Realme GT Neo 7, запуск которого ожидается в декабре 2024 года, может составить конкуренцию iQOO Neo 10 Pro, OnePlus Ace 5 Pro и Redmi K80 (как ожидается, будет представлен в ноябре).
© Антон Печервый,
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