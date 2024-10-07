MForum.ru
07.10.2024,
Существование Vivo Y300+ 5G было подтверждено, когда это имя модели было замечено в базе данных IMEI. Номер модели V2422. Информатор Абишек Ядав уже раскрыл основные характеристики и цену новинки.
Vivo Y200 Pro
Согласно утечке, Vivo Y300 Plus 5G будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+. Информации о дизайне дисплея и поддерживаемой частоте обновления нет, за исключением наличия встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.
Вероятная конфигурация тыловой камеры: 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный вспомогательный. Для сэлфи будет предназначена 32 Мп фронтальная камера.
Vivo Y300+ 5G, скорее всего, будет работать на более старом чипсете Snapdragon 695. Объем ОЗУ 8 ГБ, встроенная память – 128 ГБ. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 44 Вт. Хотя это не упоминается в утечке, Y300+ может из коробки получить Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14 поверх него.
Также новинка получит рейтинг IP54 в части защиты от пыли и влаги и будет поставляться в двух вариантах толщины: 7,57Ожидается, что Vivo Y300+ 5G будет стоить 23 999 рупий (~$285) за вариант 8 ГБ+128 ГБ. Информации о сроках запуска устройства нет. Но вполне вероятно, что Y300+ может дебютировать в этом месяце в Индии. мм и 7,49 мм, весом 183 грамма и 172 грамма соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка / MForumr.ru