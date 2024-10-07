Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+

07.10.2024, MForum.ru

Существование Vivo Y300+ 5G было подтверждено, когда это имя модели было замечено в базе данных IMEI. Номер модели V2422. Информатор Абишек Ядав уже раскрыл основные характеристики и цену новинки.

Vivo Y200 Pro

Согласно утечке, Vivo Y300 Plus 5G будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+. Информации о дизайне дисплея и поддерживаемой частоте обновления нет, за исключением наличия встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.

Вероятная конфигурация тыловой камеры: 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный вспомогательный. Для сэлфи будет предназначена 32 Мп фронтальная камера.

Vivo Y300+ 5G, скорее всего, будет работать на более старом чипсете Snapdragon 695. Объем ОЗУ 8 ГБ, встроенная память – 128 ГБ. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 44 Вт. Хотя это не упоминается в утечке, Y300+ может из коробки получить Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14 поверх него.

Также новинка получит рейтинг IP54 в части защиты от пыли и влаги и будет поставляться в двух вариантах толщины: 7,57Ожидается, что Vivo Y300+ 5G будет стоить 23 999 рупий (~$285) за вариант 8 ГБ+128 ГБ. Информации о сроках запуска устройства нет. Но вполне вероятно, что Y300+ может дебютировать в этом месяце в Индии. мм и 7,49 мм, весом 183 грамма и 172 грамма соответственно.