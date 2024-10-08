Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения

MForum.ru
08.10.2024,
Samsung представила Galaxy A16 5G, который принес несколько заметных обновлений по сравнению со своим предшественником, включая 6,7-дюймовый дисплей и 6 лет обновлений версии Android вместе с 6 годами исправлений безопасности.
С учетом бюджетности данного смартфона заявление о столь длительном сроке поддержки впечатляет - Gaalxy A16 5G будет полностью поддерживаться и работать под управлением последней версии Android до октября 2030 года. ПО из коробки – One UI UI 6.1 на базе Android 14.
Основа аппаратной платформы Exynos 1330 в Европе и Dimensity 6300 на других рынках, включая Индию и Таиланд. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1,5 Тб.
Samsung Galaxy A16 5G стал тоньше (7,9 мм), но лишился 3,5-мм разъема для наушников. Зато он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц.
В каплевидном вырезе передней панели размещена 13 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Samsung Galaxy A16 включает в себя 50 Мп основной сенсор, 5 Мп со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для макросъемки.
Класс защиты устройства от внешних воздействий – IP54 по защите от воды и пыли. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения.
Galaxy A16 5G поставляется в цветах Midnight Blue, Turquoise и Gray. Во Франции новинка уже предлагается по цене 249 евро (комплектация 4/128 ГБ). Продажи на остальных рынках начнутся в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru