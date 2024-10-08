Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения

08.10.2024, MForum.ru

Samsung представила Galaxy A16 5G, который принес несколько заметных обновлений по сравнению со своим предшественником, включая 6,7-дюймовый дисплей и 6 лет обновлений версии Android вместе с 6 годами исправлений безопасности.

С учетом бюджетности данного смартфона заявление о столь длительном сроке поддержки впечатляет - Gaalxy A16 5G будет полностью поддерживаться и работать под управлением последней версии Android до октября 2030 года. ПО из коробки – One UI UI 6.1 на базе Android 14.

Основа аппаратной платформы Exynos 1330 в Европе и Dimensity 6300 на других рынках, включая Индию и Таиланд. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1,5 Тб.

Samsung Galaxy A16 5G стал тоньше (7,9 мм), но лишился 3,5-мм разъема для наушников. Зато он оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц.

В каплевидном вырезе передней панели размещена 13 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Samsung Galaxy A16 включает в себя 50 Мп основной сенсор, 5 Мп со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для макросъемки.

Класс защиты устройства от внешних воздействий – IP54 по защите от воды и пыли. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения.

Galaxy A16 5G поставляется в цветах Midnight Blue, Turquoise и Gray. Во Франции новинка уже предлагается по цене 249 евро (комплектация 4/128 ГБ). Продажи на остальных рынках начнутся в ближайшее время.