Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G

09.10.2024, MForum.ru

Honor, известный китайский бренд смартфонов, готовится выпустить новое бюджетное устройство. Телефон под предварительным названием Honor X7 4G был замечен на сайтах сертификации, что говорит о возможности анонса в ближайшее время.

В преддверии запуска 91mobiles поделился отчетом, раскрывающим полную спецификацию и рендеры устройства. Утечка данных предполагает, что Honor X7 4G будет поставляться с солидным набором функций за свою цену.

Ожидается, что Honor X7 4G будет оснащен большим 6,77-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 685 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечит достаточную производительность для повседневного использования.

Тыловая камера Honor X7 4G получит два сенсора: основной датчик 108 МП и дополнительный разрешением 2 МП. Для селфи будет предусмотрена 8 Мп фронтальная камера. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Honor X7 4G будет работать под управлением Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0 из коробки, предлагая современный и многофункциональный пользовательский интерфейс. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку двух nano SIM, слот для карт microSD, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. С этими просочившимися характеристиками и дизайном Honor X7c 4G кажется многообещающим дополнением к рынку бюджетных смартфонов.