Анонсы: Redmi A3 Pro появился в продаже в Кении

14.10.2024, MForum.ru

Новый телефон Redmi — Redmi A3 Pro — появился в продаже в Кении. И это несмотря на то, что официального анонса устройства еще не было. Что интересно, фотографии кажутся «неофициальными», поскольку это необработанные изображения, а не официальные рендеры.

Не менее интересно и то, что ранее в линейке «А» не было модели с индексом Pro, что делает новинку первым таким устройством. Также отметим, что ранее этот телефон отметился в кодовой базе HyperOS, что добавляет достоверности листингу и его характеристикам.

Redmi A3 Pro построен на основе стандартного Redmi A3. Он может похвастаться 6,88-дюймовым дисплеем, поддерживающим частоту обновления 90 Гц. Основа «железа» - Helio G81 Ultra, что является большим шагом вперед относительно MediaTek Helio G36, который был основой обычного A3. Объем ОЗУ – 8 Гб.

Камера — еще одна область, где новинка получила заметное обновление. В листинге указан основной датчик AI разрешением 50 МП (в обычном A3 – 8 Мп). Подробности о втором сенсоре пока не раскрываются. За автономность отвечает АКБ емкостью 5160 мАч, информация о максимальной мощности зарядки не приводится. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора на боковом торце.

Самым убедительным аспектом A3 Pro может быть его цена, составляющая 13 999 кенийских шиллингов (примерно 100 евро/110 долларов США), таким образом, у него есть все шансы прочно закрепиться в сегменте бюджетных смартфонов.