Слухи: Xiaomi 15 Ultra получит 200 Мп сенсор с телеобъективом

MForum.ru
15.10.2024,
Пару месяцев назад Ice Universe сообщил, что Xiaomi 15 Ultra может получить телеобъектив разрешением 200 МП. Теперь другие информаторы Weibo предоставляют больше подробностей об этой камере, которая будет эксклюзивной для версии Ultra.
Xiaomi 14 Ultra 50MP 120mm
Камера Ultra получи 100-миллиметровый объектив, что обеспечивает увеличение около 4,3x. Диафрагма объектива f/2.6. Для сравнения, в 14 Ultra используется 50-мегапиксельный 120-миллиметровый перископ (5x) с объективом f/2.5.
Ожидается, что Ultra получит две телеобъективные камеры: 200-мегапиксельный и обычный 50-мегапиксельный 3-кратный модуль (как и у двух других смартфонов 15-й серии). Также известно, что все три модели Xiaomi 15 (обычная, Pro, Ultra) будут основаны Snapdragon 8 Gen 4 (или 8 Elite, или как его в итоге назовут) с улучшенным ISP и NPU для обработки изображений.
Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен на отдельном мероприятии (а не вместе с другими моделями серии Xiaomi 15, так же было и с 14-й серией). Однако на этот раз разрыв будет меньше, поскольку Xiaomi 15 и 15 Pro ожидаются в конце этого месяца, а 15 Ultra могут представить в январе (а не в феврале).
© Антон Печеровый,
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