Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

15.10.2024, MForum.ru

Как и ожидалось, Vivo выпустила X200 Pro и X200 Pro mini, сделав акцент на дизайне, изображении и видео, производительности и выносливости.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Vivo X200 Pro выпускается в цветах Carbon Black, Titanium Grey, Moonlight White и Sapphire Blue, которые могут отображать узоры морских волн при различном освещении. Vivo заявляет, что у него плавающее светлое стекло, которое имитирует полупрозрачное, похожее на драгоценный камень сияние. Titanium Green X200 Pro mini вызывает нежную зелень природы, в то время как Light Pink передает оттенки цветущей вишни с металлической текстурой. Mini предлагает матовое стекло на задней панели.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Оба телефона технически более плоские по сравнению с изогнутой серией X100. В то время как X200 Pro получил изогнутый дисплей Quad Curved 6,78 дюйма, в X200 Pro mini использует плоский дисплей 6,31 дюйма. Более крупный экран vivo X200 Pro получил даже 1,63-миллиметровые рамки со всех сторон. Панель представляет собой блок LTPO с переменной частотой обновления, которая увеличивается до 120 Гц, максимальной яркостью 4500 нит и поддержкой Dolby Vision.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Vivo X200 Pro и X200 Pro mini работают на чипсете MediaTek Dimensity 9400, разработанном совместно с Vivo. SoC работает на втором поколении 3-нм процесса MediaTek и оснащен суперядром Cortex-X925, которое разгоняется до частоты 3,626 ГГц. Что касается графики, есть 12-ядерный графический процессор с обещанием мощного игрового процесса.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Vivo удалось разместить емкие батареи в обеих моделях X200 Pro, благодаря технологии аккумуляторов Silico Anode третьего поколения. X200 Pro оснащен батареей емкостью 6000 мАч, а X200 Pro mini — 5700 мАч. Обе модели предлагают проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Модели Vivo X200 Pro используют тройную заднюю камеру с оптикой Zeiss T* и чипом обработки изображений vivo V3+, выполняющим тяжелую работу (такой же, как у vivo X100 Ultra). Основная камера обоих устройств — Sony LYT-818 — 1/1,28-дюймовый датчик изображения, изготовленный по 22-нм техпроцессу. Объектив — специальный модуль с диафрагмой f/1.57 с технологией Optical Precision Calibration. Технически это на шаг ниже 1-дюймовой камеры серии X100 Pro, но Vivo утверждает, что новый датчик соперничает с большим датчиком в съемке фотографий и превосходит его в видео.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Говоря о видео, V3+ поддерживает 4K HDR Cinematic Portrait, что, по словам Vivo, является ведущим в отрасли. 4K достигает максимальной скорости 120 кадров в секунду для кинематографического замедленного воспроизведения, также можно снимать 4K HDR Dolby Vision до 60 кадров в секунду. И если этого недостаточно, телефоны X200 Pro могут записывать «полный фокусный диапазон» 4K в 10-битном Log со скоростью до 60 кадров в секунду.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Настоящее обновление в фоточасти – 200-мегапиксельная телефотокамера Zeiss APO, которая доступна на X200 Pro. Это такой же впечатляющий модуль, как и у X100 Ultra с 85-миллиметровым (3,7-кратный) зумом и ярким объективом f/2.67. X200 Pro mini обходится менее впечатляющим 50-мегапиксельным 1/1,95-дюймовым сенсором с 70-миллиметровым f/2.6 3-кратным зумом.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Другие две камеры — это 50-мегапиксельная f/2.0 сверхширокоугольная с автофокусом и 32-мегапиксельная f/2.0 селфи-камера.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Vivo X200 Pro доступен для предварительного заказа, начало отгрузок 19 октября. Купить новинку можно в синем Sapphire Blue, сером Titanium Grey, белом Moonlight White и черном Carbon Black в вариантах 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и специальной версии Satellite Edition 16 ГБ/1 ТБ. Цены составляют 5299 юаней (это конвертируется в $748/€685/₹62 900), 5999 юаней, 6499 юаней и 6799 юаней, соответственно.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

Vivo X200 Pro mini также доступен для предварительного заказа, но начало отгрузок 25 октября. Этот смартфон можно приобрести в зеленом Titanium Green, розовом Light Pink, белом Plain White и черном Simple Black. Телефон поставляется в вариантах 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ по цене 4699 юаней (что эквивалентно 663 долл. США/610 евро/55 800 рупий), 5299 юаней и 5799 юаней, соответственно.

Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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