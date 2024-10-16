Анонсы: Vivo Y19s представлен официально

MForum.ru
16.10.2024,
Портфолио компании Vivo пополнил смартфон Y19s. Конечно, это не продолжение Y19 (потому что тот был выпущен в 2019 году), а обновление Y17s конца прошлого года. Новая модель не является полным обновлением, но приносит несколько важных улучшений.
Экран Y19s немного увеличился, теперь это панель диагональю 6,68-дюйма с частотой обновления 90 Гц и яркостью в 1000 нит. Разрешение экрана - HD+, как и в базовой модели. Разрешение размещенной в вырезе экрана селфи-камеры составляет всего 5 МП.
Задняя камера оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором и вспомогательной камерой. Из нового – светодиодное кольцо RGB на панели камеры. Его можно использовать для уведомлений или при прослушивании музыки.
Тем более, что Vivo Y19s оснащен стереодинамиками — в шумной обстановке вы можете вывести их на 300% громкости. Конечно, это трюк, но забавный. Разъем для наушников 3,5 мм сохранился (в нижней части, рядом с портом USB-C 2.0).
Vivo Y19s получил устойчивую к падениям конструкцию и имеет класс защиты IP64 — пыленепроницаемый и с базовой водонепроницаемостью. Кроме того, устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H. Аккумулятор также долговечен и рассчитан на сохранение не менее 80% своей первоначальной емкости после 1460 циклов (это ежедневная зарядка в течение 4 лет подряд).
Емкость АКБ – 5500 мАч, что очень много для телефона подобного размера. Ее должно хватить на 8 часов игры в PUBG или почти 20 часов просмотра видео на YouTube (на основе официальных данных производителя). Мощность зарядки всего 15 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки входит, за исключением устройств, продаваемых на Филиппинах и в Таиланде.
В части аппаратной платформы Vivo Y19s базируется на Unisoc T612 (только сети 4G), 12-нм чипсете с парой ядер Cortex-A75 и шестью A55, все работают на частоте 1,8 ГГц, а также на графическом процессоре Mali-G57. Чип работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти eMMC 5.1. Хорошей новостью является то, что лоток для карт может вмещать две nano-SIM и microSD. В программной части – FuntouchOS 14 на базе Android 14.
Информации о ценах и сроках доступности пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss и дисплеем скругленным с 4-х сторон / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss и дисплеем скругленным с 4-х сторон / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Ultra получит 200 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Honor представила смартфоны X5b и X5b Plus / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Redmi A3 Pro появился в продаже в Кении / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100 / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru