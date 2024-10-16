Анонсы: Vivo Y19s представлен официально

16.10.2024, MForum.ru

Портфолио компании Vivo пополнил смартфон Y19s. Конечно, это не продолжение Y19 (потому что тот был выпущен в 2019 году), а обновление Y17s конца прошлого года. Новая модель не является полным обновлением, но приносит несколько важных улучшений.

Экран Y19s немного увеличился, теперь это панель диагональю 6,68-дюйма с частотой обновления 90 Гц и яркостью в 1000 нит. Разрешение экрана - HD+, как и в базовой модели. Разрешение размещенной в вырезе экрана селфи-камеры составляет всего 5 МП.

Задняя камера оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором и вспомогательной камерой. Из нового – светодиодное кольцо RGB на панели камеры. Его можно использовать для уведомлений или при прослушивании музыки.

Тем более, что Vivo Y19s оснащен стереодинамиками — в шумной обстановке вы можете вывести их на 300% громкости. Конечно, это трюк, но забавный. Разъем для наушников 3,5 мм сохранился (в нижней части, рядом с портом USB-C 2.0).

Vivo Y19s получил устойчивую к падениям конструкцию и имеет класс защиты IP64 — пыленепроницаемый и с базовой водонепроницаемостью. Кроме того, устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H. Аккумулятор также долговечен и рассчитан на сохранение не менее 80% своей первоначальной емкости после 1460 циклов (это ежедневная зарядка в течение 4 лет подряд).

Емкость АКБ – 5500 мАч, что очень много для телефона подобного размера. Ее должно хватить на 8 часов игры в PUBG или почти 20 часов просмотра видео на YouTube (на основе официальных данных производителя). Мощность зарядки всего 15 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки входит, за исключением устройств, продаваемых на Филиппинах и в Таиланде.

В части аппаратной платформы Vivo Y19s базируется на Unisoc T612 (только сети 4G), 12-нм чипсете с парой ядер Cortex-A75 и шестью A55, все работают на частоте 1,8 ГГц, а также на графическом процессоре Mali-G57. Чип работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти eMMC 5.1. Хорошей новостью является то, что лоток для карт может вмещать две nano-SIM и microSD. В программной части – FuntouchOS 14 на базе Android 14.

Информации о ценах и сроках доступности пока нет.