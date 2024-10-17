Анонсы: Redmi A4 5G – первый смартфон на базе Snapdragon 4s Gen 2

MForum.ru
17.10.2024,
Представлен первый смартфон на базе недавно анонсированного чипсета Snapdragon 4s Gen 2. Им стал Redmi A4 5G. Цена устройства менее 10 000 индийских рупий (120 долларов США), что сделает его одним из самых доступных телефонов с 5G в Индии.
По словам представителей компании «мы отмечаем 10 лет в Индии, Redmi A4 5G знаменует собой важную веху в нашей постоянной миссии по предоставлению передовых технологий каждому индийцу. Разработанный исключительно для индийского рынка, он воплощает наше видение «5G для всех», преодолевая цифровой разрыв. С помощью этого устройства мы стремимся ускорить переход Индии на 5G, предоставляя улучшенный опыт использования смартфона начального уровня».
Внешне Redmi A4 5G похож на Redmi 14R и Redmi 14C, с большим круглым островком камеры с основной камерой разрешением 50 МП. Полные спецификации производитель пока не раскрыл, но ожидается, что новинка будет оснащена 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 8 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.
© Антон Печеровый,
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