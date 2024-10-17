Анонсы: Представлен vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
17.10.2024,
В прошлом месяце Vivo анонсировала смартфон Y300 Pro, теперь пришла очередь модели Y300 Plus. Новинка базируется на чипсете SoC Snapdragon 695, оснащена 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.2, расширяемого с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ.
Vivo Y300 Plus получил 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления экрана 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и поддержкой касания мокрыми руками. В вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 32 Мп, дактилоскопический сенсор встроен в экран.
В квадратном островке камеры на задней панели размещены основной сенсор разрешением 50 Мп и 2 Мп вспомогательный сенсор. Камера получила ряд AI-функций, включая AI Erase и AI Photo Enhance, а также фильтр Wedding Style Portrait для индийских свадебных фотографий. Кроме того, предусмотрено пять фильтров для видео: французское кино, европейское и американское кино, японское кино, старое кино и немое кино.
В активе Vivo Y300 Plus также присутствуют Funtouch OS 14 на базе Android 14, рейтинг IP54 в части защиты от пыли и влаги и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 44 Вт. Купить новинку можно в цветах Silk Black и Silk Green по цене 23 999 индийских рупий (285 долларов США/260 евро). Смартфон уже доступен на официальном индийском сайте Vivo, информация о ценах и сроках появления на других рынках пока отсутствует.
© Антон Печеровый,
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