Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально

21.10.2024, MForum.ru

Honor представила две новые модели в серии X60, причем между ними отличий больше, чем между устройствами серии X50. Модель Pro получила изогнутый OLED-дисплей, но более слабую аппаратную платформу, чем предшественник в лице X50 Pro.

Honor X60 Pro оснащен изогнутым OLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма разрешением 1224 x 2700 пикселей (19,9:9) с частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает 10-битные цвета и может достигать пиковой яркости 3000 нит, которые контролируются с помощью высокочастотного ШИМ-затемнения 3840 Гц. Дисплей корректно распознает касания мокрыми пальцами, а сам телефон водонепроницаем, хотя и без официального рейтинга IP.

Honor X60 Pro базируется на Snapdragon 6 Gen 1, что является серьезным ухудшением по сравнению с Snapdragon 8+ Gen 1, используемым в X50 Pro. Фактически, 6 Gen 1 — это тот же чип, который использовался в базовом X50. Впрочем, эта платформа мощнее, чем использованная в базовом X60, поскольку смартфон может записывать видео 4K с помощью основной камеры, а не только 1080p, как базовый X60. Основа аппаратной части базового Honor X60 – чипсет Dimensity 7025-Ultra (2x A78 @ 2,5 ГГц + 6x A55 @ 2,0 ГГц, графический процессор BXM-8-256).

Обе новинки получили 108-мегапиксельные основные камеры и 2-мегапиксельные датчики глубины. Основной сенсор: 1/1,67 дюйма с биннингом 9 к 1 (эффективный размер пикселя 1,92 мкм) и встроенным 3-кратным зумом. Оптической стабилизации нет, но объектив довольно быстрый, а его диафрагма f/1.75. Главное отличие в части камер – поддержка записи 4К-видео у Pro модели.

Фронтальная камера у Honor X60 Pro сдвоенная, размещена в вырезе в форме таблетки. Основной сенсор 8 Мп, данные дополнительного не приводятся. Дактилоскопический сенсор в Honor X60 Pro встроен в экран, тогда как базовый Honor X60 оснащен дактилоскопическим сенсором на боковом торце.

Базовая модель Honor X60 оснащена плоским ЖК-экраном диагональю 6,8 дюйма с более низким разрешением 1080 x 2412 пикселей (20,1:9), а его пиковая яркость 850 нит (с DC-затемнением). Частота обновления – 120 Гц, как и у старшей модели. Разрешение фронтальной камеры также 8 Мп, но она одиночная и находится в круглом вырезе.

Обе новинки могут быть оснащены 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. В программной части речь идет об оболочке MagicOS 8.0 основанной на Android 14.

Важным отличием Honor X60 от X60 Pro является аккумулятор. У базовой модели большой аккумулятор емкостью 5800 мАч, но с относительно медленной зарядкой 35 Вт.

Honor X60 Pro получил аккумулятор емкостью 6600 мАч и более быструю зарядку 66 Вт. Кроме того, модель Pro может похвастаться стереодинамиками с технологией Honor Histen 7.1. Они могут увеличить громкость до 300%.

В части коммуникационных возможностей новинки почти идентично, за одним исключением. Оба устройства — смартфоны с двумя SIM-картами 5G с Wi-Fi 5 (ac). У базовой модели более новая версия Bluetooth (5.3 против 5.1 на Pro), но обе поддерживают одни и те же аудиокодеки: AAC, LDAC и aptX HD. Исключением является то, что X60 Pro поддерживает двустороннюю отправку текстовых сообщений через спутниковую группировку Beidou, которую можно использовать, когда сотовая связь недоступна.

Новинки уже доступны в Китае в интернет-магазине Honor. Базовая модель Honor X60 в конфигурации 8/128 ГБ стоит 1200 юаней (что эквивалентно 170 долларам США), версия 8/256 ГБ обойдется в 1400 юаней, 12/256 ГБ – 1600 юаней, а топовый 12/512 ГБ – 1800 юаней. X60 доступен в трех цветовых решениях: черном, зеленом и серебристом.

Honor X60 Pro стоит дороже, но не намного. Базовая модель 8/128 ГБ оценена в 1500 юаней (210 долларов США), вариант 8/256 ГБ стоит 1700 юаней, 12/256 ГБ – 2000 юаней, а 12/512 ГБ – 2300 юаней. Купить Honor X60 Pro можно как в черном, зеленом и серебристом (аналогично базовой версии), так и в оранжевом цвете. Причем, разные цвета получили разные текстуры задней панели.