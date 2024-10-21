Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3

21.10.2024, MForum.ru

Помимо X60 и X60 Pro, портфолио Honor пополнил планшет Tablet GT Pro, оснащенный большим 12,3-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и емкой батареей 10 050 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт.

12,3-дюймовая панель на Tablet GT Pro выполнена по технологии OLED, ее разрешение 1920 x 3000 пикселей, частота обновления 144 Гц. Панель обеспечивает пиковую яркость 1600 нит и поддерживает цифровое перо Magic-Pencil 3. Также отметим четыре динамиками с поддержкой IMAX Enhanced.

Snapdragon 8s Gen 3 сопряжен с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и хранилищем объемом 512 ГБ. Планшет также оснащен системой охлаждения с площадью теплоотвода 40 000 мм2, которая должна помочь во время интенсивных игровых сессий. ОС – MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Honor Tablet GT Pro доступен в белом Moon Shadow White, черном Star Black и синем GT Blue. Цены в Китае начинаются от 2499 юаней (350 долларов США) за комплектацию 8/128 ГБ и доходят до 3299 юаней (465 долларов США) за топовую модель 16/512 ГБ. Tablet GT Pro уже доступен официальном интернет-магазине Honor China, отгрузки начнутся 22 октября.