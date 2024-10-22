Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20

22.10.2024, MForum.ru

Vivo работает над смартфоном S20. Серия S позиционируется в портфолио компании прямо под флагманским семейством X, таким образом, это будет важный релиз.

Толщина Vivo S20 составит 7,19 мм, но он будет оснащен весьма емкой батареей на 6500 мАч. Вес Vivo S20 составит 185,5 г. Таким образом, он тоньше и легче S19, но с более емким АКБ (на 500 мАч).

Также S20 получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1260x2800 точек, 50-мегапиксельную основную камеру с 8-мегапиксельным вспомогательным сенсором ,50-мегапиксельную селфи-камеру и чипсет Snapdragon 7 Gen 3.

Остальные спецификации будут близки к S19, что неудивительно – этот смартфон был выпущен менее полугода назад, в мае 2024. А с учетом короткого цикла обновления модели каждая новая итерация не будет радикально отличаться от предыдущей.