Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13

MForum.ru
22.10.2024,
iQOO 13 получит аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт. Зарядка осталась такой же, как и у предшественника, в то время как аккумулятор вырос на колоссальные 1150 мАч.
Эти данные были официально подтверждены руководителем iQOO в социальной сети Weibo. Также он подтвердил, что экран телефона был разработан совместно с BOE и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Аппаратная часть iQOO 13 будет базироваться на Snapdragon 8 Elite SoC, программная – OriginOS 5 в Китае. Кроме того, был упомянут «супермощный» вибромотор.
Согласно прошлым слухам, iQOO 13 дебютирует в Индии 5 декабря. Скорее всего, он будет анонсирован в Китае в какой-то момент до этого.
© Антон Печеровый,
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