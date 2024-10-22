Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13

22.10.2024, MForum.ru

iQOO 13 получит аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт. Зарядка осталась такой же, как и у предшественника, в то время как аккумулятор вырос на колоссальные 1150 мАч.

Эти данные были официально подтверждены руководителем iQOO в социальной сети Weibo. Также он подтвердил, что экран телефона был разработан совместно с BOE и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Аппаратная часть iQOO 13 будет базироваться на Snapdragon 8 Elite SoC, программная – OriginOS 5 в Китае. Кроме того, был упомянут «супермощный» вибромотор.

Согласно прошлым слухам, iQOO 13 дебютирует в Индии 5 декабря. Скорее всего, он будет анонсирован в Китае в какой-то момент до этого.