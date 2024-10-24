Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75

MForum.ru

Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75

24.10.2024, MForum.ru

Ранее несколько источников утверждали, что Poco работает над новым смартфоном начального уровня под названием Poco C75. Бренд официально подтвердил существование модели и объявил, что он будет анонсирован 25 октября и раскрыл цену.

Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75

Официальный постер подтверждает 6,88-дюймовый дисплей Poco C75 и батарею емкостью 5160 мАч. C75 может похвастаться круглым модулем камеры на задней панели, в котором размещен 50-мегапиксельный основной сенсор и один вспомогательный модуль. Кроме того, изображение подтверждает, что на верхнем торце устройства присутствует аудиоразъем 3,5 мм.

Из неофициальных источников известно, что разрешение 6,88-дюймового дисплея составит HD+, частота обновления 120 Гц. Дактилоскопический сенсор будет размещен на боковом торце. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп, а вспомогательный сенсор тыловой камеры всего 0,08 Мп. Основой аппаратной платформы станет MediaTek Helio G85. Максимальная мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Также ожидается поддержка NFC.

Poco подтвердила, что C75 будет доступен в двух вариантах: 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ встроенной памяти и 8 / 256 ГБ. Цены составят 109 и 129 долларов США, соответственно. Цветовая гамма модели – как черный, серебристый и зеленый.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Plus получил Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камеру / MForum.ru

10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 4G с Helio G99 представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Redmi A4 5G – первый смартфон на базе Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss и дисплеем скругленным с 4-х сторон / MForum.ru

15.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Ultra получит 200 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Honor представила смартфоны X5b и X5b Plus / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Redmi A3 Pro появился в продаже в Кении / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100 / MForum.ru

10.10. [Новинки] Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: