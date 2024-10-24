Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75

MForum.ru
24.10.2024,
Ранее несколько источников утверждали, что Poco работает над новым смартфоном начального уровня под названием Poco C75. Бренд официально подтвердил существование модели и объявил, что он будет анонсирован 25 октября и раскрыл цену.
Официальный постер подтверждает 6,88-дюймовый дисплей Poco C75 и батарею емкостью 5160 мАч. C75 может похвастаться круглым модулем камеры на задней панели, в котором размещен 50-мегапиксельный основной сенсор и один вспомогательный модуль. Кроме того, изображение подтверждает, что на верхнем торце устройства присутствует аудиоразъем 3,5 мм.
Из неофициальных источников известно, что разрешение 6,88-дюймового дисплея составит HD+, частота обновления 120 Гц. Дактилоскопический сенсор будет размещен на боковом торце. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп, а вспомогательный сенсор тыловой камеры всего 0,08 Мп. Основой аппаратной платформы станет MediaTek Helio G85. Максимальная мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Также ожидается поддержка NFC.
Poco подтвердила, что C75 будет доступен в двух вариантах: 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ встроенной памяти и 8 / 256 ГБ. Цены составят 109 и 129 долларов США, соответственно. Цветовая гамма модели – как черный, серебристый и зеленый.
© Антон Печеровый,
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