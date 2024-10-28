Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально

MForum.ru
28.10.2024,
Poco C75 просочился в сеть в начале этого месяца, ранее смартфон был сертифицирован FCC, а теперь состоялся его официальный анонс.
Poco C75 оснащен 6,88-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1640 точек с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц и пиковой яркостью 600 нит.
Основа аппаратной части смартфона – MediaTek Helio G81-Ultra SoC. В части конфигураций памяти предлагается два варианта: с 6 ГБ ОЗУ в паре со 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Программная составляющая – Android 14 с оболочкой HyperOS поверх него.
На задней панели размещены 50-мегапиксельный основной сенсор тыловой камеры, пару ему составляет неназванный вспомогательный сенсор. Для селфи предназначена 13-мегапиксельная фронтальная камера.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Зарядного устройства в комплекте поставки нет. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, разъем для наушников 3,5 мм. Габариты Poco C75 составляют 171,88 x 77,8 x 8,22 мм, вес 204 г.
Если все перечисленные характеристики кажутся знакомыми, в этом нет ничего удивительного. Новинка представляет собой переименованный Redmi 14C, который был анонсирован еще в августе.
Цена предзаказа Poco C75 составляет 109 долларов за версию 6/128 ГБ и 129 долларов за вариант 8/256 ГБ. Новинка доступна в черном, золотом и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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