Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

MForum.ru
31.10.2024,
Xiaomi 15 Pro – один из первых телефонов, выпущенных с недавно анонсированным чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Помимо использования лучшего мобильного SoC от Qualcomm, Xiaomi 15 Pro предлагает некоторые существенные улучшения по сравнению со своим предшественником, включая более яркий дисплей, обновленные камеры и батарею емкостью 6100 мАч.
Диагональ экрана Xiaomi 15 Pro составляет 6,73 дюйма, но панель LTPO OLED модели Xiaomi 15 Pro получила более тонкие рамки вокруг дисплея и микроизогнутый дизайн с тонкими изгибами по всем четырем углам.
Благодаря новому светящемуся материалу M9, пиковая яркость экрана достигает 3200 нит. Его разрешение составляет 1440 x 3200 пикселей, частота обновления 1-120 Гц. Также присутствует встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Для защиты дисплея Xiaomi использовала стекло Dragon Crystal Glass 2.0, чтобы предотвратить царапины.
На задней панели Xiaomi 15 Pro разместилась переработанная тройная камера с поддержкой технологий Leica и новой вычислительной системой фотографии AISP 2.0. Основной сенсор – 50 Мп OmniVision Light Fusion 900 (такой же, как у Xiaomi 14). Это сенсор размером 1/1,31" с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Он сопряжен с новым 50 МП перископом (IMX858) с 5-кратным оптическим зумом, который также выполняет функцию теле-макрообъектива. Третий сенсор – сверхширокоугольный модуль разрешением 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 14 мм.
Xiaomi увеличивает емкость батареи до 6100 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. В программной части Xiaomi 15 Pro работает под управлением Android 15 с совершенно новой оболочкой HyperOS 2 от Xiaomi поверх него.
Xiaomi 15 Pro поставляется в сером, белом и зеленом цветах. Также предлагается премиальная версия Rock Silver с эффектом 3D-ряби на воде. Цены начинаются от 5299 юаней (742 долл. США) за комплектацию 12/256 ГБ и доходят до 5799 юаней (812 долл. США) за версию 16/512 ГБ. Топовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ стоит 6499 юаней (910 долл. США). Информации о глобальном релизе пока нет, в Китае продажи начались с сегодняшнего дня, 31 октября.
© Антон Печеровый,
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