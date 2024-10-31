Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

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Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

31.10.2024, MForum.ru

Xiaomi 15 Pro – один из первых телефонов, выпущенных с недавно анонсированным чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Помимо использования лучшего мобильного SoC от Qualcomm, Xiaomi 15 Pro предлагает некоторые существенные улучшения по сравнению со своим предшественником, включая более яркий дисплей, обновленные камеры и батарею емкостью 6100 мАч.

Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

Диагональ экрана Xiaomi 15 Pro составляет 6,73 дюйма, но панель LTPO OLED модели Xiaomi 15 Pro получила более тонкие рамки вокруг дисплея и микроизогнутый дизайн с тонкими изгибами по всем четырем углам.

Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

Благодаря новому светящемуся материалу M9, пиковая яркость экрана достигает 3200 нит. Его разрешение составляет 1440 x 3200 пикселей, частота обновления 1-120 Гц. Также присутствует встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Для защиты дисплея Xiaomi использовала стекло Dragon Crystal Glass 2.0, чтобы предотвратить царапины.

Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

На задней панели Xiaomi 15 Pro разместилась переработанная тройная камера с поддержкой технологий Leica и новой вычислительной системой фотографии AISP 2.0. Основной сенсор – 50 Мп OmniVision Light Fusion 900 (такой же, как у Xiaomi 14). Это сенсор размером 1/1,31" с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Он сопряжен с новым 50 МП перископом (IMX858) с 5-кратным оптическим зумом, который также выполняет функцию теле-макрообъектива. Третий сенсор – сверхширокоугольный модуль разрешением 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 14 мм.

Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

Xiaomi увеличивает емкость батареи до 6100 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. В программной части Xiaomi 15 Pro работает под управлением Android 15 с совершенно новой оболочкой HyperOS 2 от Xiaomi поверх него.

Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

Xiaomi 15 Pro поставляется в сером, белом и зеленом цветах. Также предлагается премиальная версия Rock Silver с эффектом 3D-ряби на воде. Цены начинаются от 5299 юаней (742 долл. США) за комплектацию 12/256 ГБ и доходят до 5799 юаней (812 долл. США) за версию 16/512 ГБ. Топовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ стоит 6499 юаней (910 долл. США). Информации о глобальном релизе пока нет, в Китае продажи начались с сегодняшнего дня, 31 октября.

Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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