Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч

01.11.2024, MForum.ru

OnePlus всегда отдавала приоритет новейшим и лучшим чипсетам в своих флагманских смартфонах. OnePlus 13 не стал исключением – эта новинка базируется на Snapdragon 8 Elite, а также использует флагманский дисплей BOE и кремниевую углеродную батарею емкостью 6000 мАч.

OnePlus 13 отказывается от изгибов своих предшественников и переходит на структуру с четырьмя изгибами 2.5D. Дисплей выглядит плоским, но имеет тонкие изгибы со всех сторон. В результате OnePlus 13 немного короче своего предшественника, но по-прежнему может похвастаться экраном диагональю 6,82 дюйма.

OnePlus 13 получает флагманский дисплей X2 OLED от BOE. Это 8T LTPO OLED-панель разрешением 1440p и частотой обновления 1-120 Гц. Типичная яркость теперь оценивается в 800 нит, а пиковая яркость достигает 4500 нит. Под экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В части защиты от воды и пыли OnePlus получил рейтинг IP69, который становится трендом для китайских флагманов. Он превосходит рейтинг IP68, включая допустимость воздействия жидкостей под высоким давлением и паровой очистки.

Еще одно скрытое дополнение — новый вибромотор с «обратной связью на уровне игрового контроллера». OnePlus утверждает, что это самый большой вибромотор (объемом 602 мм³), когда-либо установленный в телефоне Android.

На задней панели OnePlus 13 размещены три 50-мегапиксельные камеры Hasselblad. Основная камера с эквивалентным разрешением 23 мм использует датчик Sony LYT-808 с оптической стабилизацией изображения. К ней присоединяется 3-кратный перископ (LYT-600) с эквивалентным фокусным расстоянием 73 мм. Третья камера — это сверхширокоугольная камера с эквивалентным разрешением 15 мм, использующая датчик Samsung S5KJN5. Этот же сенсор используется для макросъемки.

Завершает список спецификаций кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. В программной части OnePlus 13 работает на базе ColorOS 15 на базе Android 15 для китайского рынка, в то время как международные устройства, как ожидается, будут запущены с OxygenOS 15.

OnePlus 13 можно будет купить в белом, обсидиановом и синем цветах. Цены в Китае начинаются от 4499 юаней (632 долл. США) за версию 12/256 ГБ и достигают 5999 юаней (842 долл. США) за модель с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Продажи в Китае начались с 1 ноября, а международная доступность будет объявлена позднее.