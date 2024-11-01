Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей

01.11.2024, MForum.ru

Анонсы первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite уже состоялись. iQOO 13 также базируется на этом чипсете и может похвастаться лучшим в своем классе дисплеем, улучшенными камерам и батарей емкостью 6150 мАч.

Дисплей iQOO 13 немного больше, чем у предшественника – 6,82 дюйма, в нем используется новейший светоизлучающий материал Q10, который помогает достичь пиковой яркости 1800 нит

Панель LTPO 2.0 AMOLED производства BOE поддерживает разрешение 1440 x 3200 пикселей и переменную частоту обновления 1-144 Гц. Экран новинки также получил модные изогнутые углы micro-quad, которые выглядят как плоский дисплей, но имеют тонкие изгибы на всех четырех углах. В дисплей встроены 32-мегапиксельная селфи-камера и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Задняя панель iQOO 13 привлекает внимание большим кольцом камеры с подсветкой RGB, которое имеет 72 световых эффекта, включая 12 цветовых комбинаций и различные эффекты, такие как пульсация и спираль. Кольцевой свет RGB может отображать уведомления, реагировать на воспроизведение музыки и показывать состояние зарядки. Он также может показывать победы и убийства в некоторых игровых играх, таких как Honor of Kings.

Что касается самой камеры, она получила три 50-мегапиксельных датчика: 1/1,56-дюймовый основной (IMX921) с OIS, 2-кратный телеобъектив 1/2,93 дюйма и 1/2,76-дюймовый сверхширокоугольный датчик с диафрагмой f/2.0.

За автономность отвечает кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6150 мАч. Максимальная мощность поддерживаемой зарядки составляет 120 Вт (по проводу). Еще одним обновлением этого года является защита от пыли и воды по классу IP69.

iQOO 13 выпускается в белом Legend White, черном Track Black, сером Nardo Grey и зеленом Isle of Man Green. Цены начинаются от 3999 юаней (560 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ и достигают 5199 юаней (730 долларов США) за комплектацию 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища.

Программная составляющая iQOO 13: OriginOS 5 на базе Android 15 в Китае и FuntouchOS 15 в глобальной версии, релиз которой ожидается в декабре. Продажи в Китае начнутся 10 ноября.