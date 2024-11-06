Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп

06.11.2024, MForum.ru

В прошлом году Honor представила X9b, теперь пришло время выпустить ее приемника. Смартфон получил название Honor X9c и рекламируется как самый прочный телефон Honor на сегодняшний день.

Honor X9c рассчитан на падение с высоты 2 м (6,6 фута) и занимает первое место в таблицах всесторонней надежности SGS. Внешняя часть устойчива к царапинам и была протестирована путем протирания стальной мочалкой 3000 раз. Телефон может работать при экстремальных температурах от -30 °C до 55 °C (от -22 °F до 131 °F). Также он соответствует рейтингу IP65M, «M», по-видимому, означает 360-градусную защиту от струй воды.

Отдельно отметим емкость АКБ, выросшую до 6600 мАч и максимальную мощность зарядки в 66 Вт. Напомню, Honor X9b оснащался АКБ емкостью 5800 мАч и поддерживал быструю зарядку 35 Вт. В части времени работы на одном заряде аккумулятора производитель обещает 26 часов воспроизведения онлайн-видео.

Остальные характеристики Honor X9c похожи на X9b. Новинка получила изогнутый OLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1224 x 2700 пикселей. Панель отображает 10-битные цвета (8+2 бит), но с более высокой пиковой яркостью, до 4000 нит. Также отметим ШИМ-затемнение 3840 Гц.

На задней панели размещена 108-мегапиксельная камера с датчиком размером 1/1,67 дюйма. Размер пикселей 0,64 мкм, которые можно объединять 9 к 1 для эффективных пикселей 1,92 мкм или использовать для 3-кратного зума без потерь в датчике. Светосила объектива – f/1,75 с оптической стабилизацией изображения. Также поддерживается запись 4К-видео.

Вторая камера на задней панели — сверхширокоугольная 5-мегапиксельная (f/2,2). На передней панели размещен 16-мегапиксельный (f/2,45) селфи-модуль с записью видео 1080p. В отличие от предыдущей модели, в Honor X9c камера размещена в вырезе в форме таблетки.

Основа аппаратной платформы – Snapdragon 6 Gen 1, что аналогично X9b. Купить новинку можно в трех конфигурациях памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. В программой части Honor X9c работает под управлением MagicOS 8.0 (Android 14) из коробки. Из прочего отметим Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 и NFC. Позиционирование осуществляется с помощью GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou. Разъема 3,5 мм нет, зато есть стереодинамики с усилением громкости на 300%.

Honor X9c уже доступен в нескольких регионах. В Малайзии, представлена модель 12/256 ГБ по цене 1500 ринггитов (345 долларов США), а модель 12/512 ГБ — 1700 ринггитов. Также новинка в конфигурации 12/256 Гб доступна для предварительного заказа в Сингапуре (доставка в течение 7 дней) по цене 450 сингапурских долларов (340 долларов США).