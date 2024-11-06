Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С

06.11.2024, MForum.ru

Серия Honor 300 появилась в наборе сертификаций в базе данных 3C Китая. В базе данных регулятора появилось 4 модели: Honor AMP-AN00, AMP-AN10, AMM-AN00 и AMG-AN00. Новинки сертифицированы с зарядкой 100 Вт, что соответствует значениям Honor 200 и 200 Pro, выпущенных еще в мае.

Рендер Honor 300 Pro, представленный ранее в этом году, показал, что устройство получит изогнутый экран и переработанный островок камеры, который сливается с верхней рамкой.

Рендер сопровождался подробным списком спецификаций. Источник предполагает, что 300 Pro будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, 50-мегапиксельной основной и 50-мегапиксельной телеобъективной камерами, а также аккумулятором емкостью 5300 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 66 Вт. Утечка также сообщала о защите IP68, NFC и ИК-порте для управления техникой.