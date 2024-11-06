Микроэлектроника: Великобритания предписывает китайцам продать долю в шотландской компании по производству микросхем

06.11.2024, MForum.ru

Британское правительство предписало зарегистрированной в Китае компании Future Technology Devices International Holding Ltd. (FRDIHL) продать 80,2% долей FTDI, шотландской компании, производящей микросхемы, ссылаясь на классический для последний лет повод - «риски национальной безопасности». Продажа должна произойти в оговоренный срок и в соответствии с определенной процедурой.

Это уже не первое такое решение для британцев. В 2022 году правительство Великобритании обязало китайских предпринимателей продать британскую компанию Newport Wafer Fab, владеющую заводом по производству микрочипов.

Британия, если не считать ARM, принадлежащую японцам, почти незаметна на мировом рынке полупроводникового производства, поэтому какого-то воздействия на рынок это не окажет. Тем не менее, сам факт интересен. В Великобритании еще что-то пытаются делать в плане «стратегического партнерства» с США, но в большей степени это инерция.

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теги: микроэлектроника геополитика Великобритания

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