Микроэлектроника: США должны принять жесткие меры против SMIC – считают республиканцы

MForum.ru
06.11.2024,
Майкл Маккол, республиканский законодатель, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, обвинил администрацию Байдена (бай-бай, Байден), в том, что на не предпринимает достаточных мер для того, чтобы помешать китайской SMIC укрепить свои возможности по производству микросхем, что усилило ВПК Китая и Китай в целом.
В частности, г-н Маккол призвал Минторг США посетить производственные объекты SMIC, чтобы проверить – не производит ли компания незаконно микросхемы в интересах Huawei, находящейся под американскими санкциями.
В письме г-на Маккола, в частности, говорится о «растущем двухпартийном разочаровании» в связи с тем, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) не отреагировало на сообщения о попытках Huawei обойти экспортный контроль США.
«Появляется все больше свидетельств тому, что SMIC нарушает законы США об экспортном контроле», - написал Маккол зам. секретаря BIS Алану Эстевесу. Если Китай не готов немедленно согласиться на «комплексный аудит всех объектов SMIC и его бухгалтерских книг», - пишет Маккол, - «BIS должен приостановить действие всех существующих лицензий для SMIC».
Маккол заявляет, что достижения SMIC, включая ее передовой чип в смартфоне Huawei и ожидаемое производство более миллиона процессоров ИИ для Huawei – это «неопровержимое доказательство» нарушения, которое может помочь Китаю превзойти США в области ИИ.
Минторг США заявил, что получил письмо г-на Маккола, и ответит ему по «соответствующим каналам». На прошлой неделе в ответ на аналогичную критику министерство заявило, что ни одно Министерство торговли не было более жестким по отношению к Китаю.
Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что «некоторые политики США» «переоценивают концепцию национальной безопасности» и политизируют «науку и технологии, а также экономические и торговые вопросы».
SMIC была добавлена в список ограниченной торговли Минторга США в 2020 году за предполагаемые связи с ВПК Китая. Годом ранее в список была включена Huawei. Обе компании ранее отрицали правонарушения.
Попадание в «Список организаций» Минторга США, обычно означает запрет на поставки из США. Но когда администрация Трампа добавила в список Huawei и SMIC, экспортеры продолжали получать лицензии на поставку товаров и технологий и США этим компаниям, на миллиарды долларов.
Можно предположить, что США Трампа ужесточат антикитайскую экспортно-импортную политику, установят пошлины на товары из Китая и заткнут ряд дыр в экспортных законах. Это усилит изоляцию США, поддержка США ее союзниками из Европы начнет слабеть. Постепенно Европа свернет свои попытки противостояния Китаю, да и азиатские партнеры США поймут (Тайвань, Япония и Южная Корея), что рассчитывать на «большого брата» им не приходится и придется выживать самим в новом геополитическом раскладе, для них неблагоприятном. Можно прогнозировать дальнейшее усиление БРИКС и ослабление снедаемой внутренними противоречиями США - вплоть до роли региональной державы.
По материалам Reuters.
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теги: микроэлектроника геополитика США Китай
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