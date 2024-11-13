Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу

13.11.2024, MForum.ru

Vivo анонсировала Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro Mini в Китае в октябре, а уже в ближайшие недели новинки появятся на нескольких рынках. Малазийское подразделение компании уже начало тизерить появление этой линейки.

Официальные листинги показывают, что Vivo X200 и X200 Pro будут представлены в одной конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ. X200 будет доступен в двух оттенках: зеленом Aurora Green и черном Midnight Black. X200 Pro будет предлагаться в сером Titanium Grey и черном Midnight Black.

Также тизеры подтверждают, что Vivo X200 и X200 Pro оснащены чипсетом Dimensity 9400, 32 Гб оперативной памяти (с учетом виртуальной памяти), поддержкой NFC и быстрой зарядкой 90 Вт.

Vivo X200 получит телеобъектив Zeiss, чип Vivo V2, аккумулятор BlueVolt емкостью 5800 мАч и корпус с защитой от пыли и воды IP68/69.

Vivo X200 Pro будет поставляться с 200-мегапиксельной телефотокамерой APO, поддержкой записи кинематографического портретного видео 4K, чипом Vivo V3+ и аккумулятором BlueVolt емкостью 6000 мАч.

Остальные характеристики глобальных Vivo X200 и X200 Pro все еще держатся в тайне, скорее всего, они будут идентичны их китайским аналогам. Причем, малазийский сайт Vivo подтверждает прибытие X200 и X200 Pro, но листинга для X200 Pro Mini нет. Таким образом, модель Pro Mini может остаться эксклюзивной для китайского рынка.