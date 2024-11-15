Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75

MForum.ru
15.11.2024,
Realme C65 был выпущен в апреле этого года, компания уже работает над его преемником в лице C75. Новинка уже прошла сертификацию, подтвердившую поддержку быстрой зарядки 45 Вт.
По этому параметру Realme C75 аналогичен своему предшественнику. Однако, емкость аккумулятора C75 составляет 5828 мАч, что значительно мощнее, чем у C65 с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Из прочего в базе регулятора указано, что Realme C75 поддерживает две SIM-карты, Bluetooth LE и NFC, но это ожидаемый набор спецификаций.
Напомню, Realme C65 поставляется с 6,67-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем разрешение 720x1604 точек при частоте обновления 90 Гц с пиковой яркости 625 нит, чипсетом MediaTek Helio G85, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, 50-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.
© Антон Печеровый,
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