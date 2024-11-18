Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото

MForum.ru
18.11.2024,
Ожидается, что смартфон Vivo Y300 5G будет представлен 21 ноября в Индии. Свежая утечка продемонстрировала новинку в двух цветах на «живом» фото и раскрыла цену в 19 999 индийских рупий (без уточнения, является ли это рекомендованной розничной ценой или акционной).
Если верить слухам, Vivo Y300 5G будет версией индонезийского vivo V40 Lite. Таким образом, можно ожидать SoC Snapdragon 4 Gen 2, до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а также Funtouch OS 14 поверх Android 14.
Экран Vivo Y300 5G может представлять собой 6,67-дюймовую AMOLED-панель c разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран дактилоскопическим сенсором. Емкость АКБ составит 5000 мАч, мощность поддерживаемой быстрой зарядки – 80 Вт.
Фоточасть Vivo Y300 5G может включать в себя три камеры: 50-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 32-мегапиксельную для селфи. Также ожидается рейтинг IP64 и стереодинамики.
© Антон Печеровый,
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