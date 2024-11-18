Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру

18.11.2024, MForum.ru

Samsung работает над Galaxy A36, преемником A35, выпущенным в марте этого года. По данным информированных источников, Samsung Galaxy A36 получит обновленную камеру.

Ожидается, что Galaxy A36 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, как его предшественник. Однако фронтальная камера получит 12-мегапиксельный сенсор. Таким образом, новая фронтальная камера Galaxy A36 должна обеспечить улучшение качества по сравнению с 13-мегапиксельным сенсором, который Samsung использовал в линейке A3x до сих пор. У старшей модели (Galaxy A56) также ожидается 12 Мп фронтальная камера, однако это будет не одна и та же камера, скорее всего старшая модель получит более качественный сенсор.

Изменит ли Samsung сверхширокие и/или макрокамеры в A36 пока не известно. Но этого вполне может не произойти, поскольку компания предпочитает вносить сравнительно незначительные изменения в свои устройства серии A из поколения в поколение.

Благодаря бенчмарк-тесту известно, что Galaxy A36 будет работать либо на базе Snapdragon 6 Gen 3 SoC, либо на Snapdragon 7s Gen 2 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. В программной части ожидается Android 15 «из коробки». Анонс новинки планируется в марте следующего года.