Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру

MForum.ru
18.11.2024,
Samsung работает над Galaxy A36, преемником A35, выпущенным в марте этого года. По данным информированных источников, Samsung Galaxy A36 получит обновленную камеру.
Ожидается, что Galaxy A36 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, как его предшественник. Однако фронтальная камера получит 12-мегапиксельный сенсор. Таким образом, новая фронтальная камера Galaxy A36 должна обеспечить улучшение качества по сравнению с 13-мегапиксельным сенсором, который Samsung использовал в линейке A3x до сих пор. У старшей модели (Galaxy A56) также ожидается 12 Мп фронтальная камера, однако это будет не одна и та же камера, скорее всего старшая модель получит более качественный сенсор.
Изменит ли Samsung сверхширокие и/или макрокамеры в A36 пока не известно. Но этого вполне может не произойти, поскольку компания предпочитает вносить сравнительно незначительные изменения в свои устройства серии A из поколения в поколение.
Благодаря бенчмарк-тесту известно, что Galaxy A36 будет работать либо на базе Snapdragon 6 Gen 3 SoC, либо на Snapdragon 7s Gen 2 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. В программной части ожидается Android 15 «из коробки». Анонс новинки планируется в марте следующего года.
© Антон Печеровый,
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