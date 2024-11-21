Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок

MForum.ru
21.11.2024,
Oppo представила Find X8 и Find X8 Pro в прошлом месяце в Китае, теперь новинки официально вышли на международную арену на шикарном мероприятии в Индонезии. Они будут доступны для покупки с 23 ноября.
Новинки оснащены чипсетом Dimensity 9400 и сверхъяркими экранами с пиковой глобальной яркостью 1600 нит.
Серия Find X8 также получила универсальную систему камер во всем портфолио. Find X8 оснащен телеобъективом с тройной призмой на 50 МП и 3-кратным оптическим зумом, а Find X8 Pro включает в себя второй перископический объектив с 6-кратным зумом.
Oppo Find X8 обойдется в 13 999 000 индонезийских рупий за вариант 12/256 ГБ и 15 999 000 индонезийских рупий за 16/512 ГБ, что составляет 880 и 1000 долларов США, соответственно. Oppo Find X8 Pro оценен 19 999 000 индонезийских рупий за 16/512 ГБ, что составляет около 1250 долларов США.
© Антон Печеровый,
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