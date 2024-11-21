Кадры. Назначения: Мария Голяндрина - новый HR Билайн

MForum.ru
21.11.2024,
Как я и говорил, Сергей Анохин, новый руководитель Билайна, ведет реформирование команды топ-менеджеров. Это будет по сути новая команда. Не удивительно, что сегодня компания сообщает о назначении зам. генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию Билайна - Марии Голяндриной.
Мария будет заниматься всеми HR-направлениями компании, курировать подбор, обучение и развитие персонала, работать с вовлеченностью сотрудников и HR-брендом, развивать систему вознаграждения.
Мария Голяндрина ранее работала в таких бизнесах как НЛМК, ПГК, МТС и АФК Система. К обязанностям в Билайн она приступит с 2 декабря 2024 года.
Сергей Анохин, Генеральный директор билайна:
«Мы находимся в начале нового стратегического цикла с большими планами развития и высокими амбициями усиления позиций билайна на рынке. Я убежден, что это по плечу только сильной команде профессиональных, ярких и вдохновлённых людей, которым компания открывает возможности самореализации и развития в комфортной обстановке и в привлекательных условиях.
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теги: кадры назначения Билайн ВымпелКом
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