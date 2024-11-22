Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3

22.11.2024, MForum.ru

Вчера появился отчет, в котором утверждалось, что Google отменила Pixel Tablet 3, тем самым снова отказавшись от форм-фактора. Сегодня в истории появился интригующий поворот сюжета.

Новый источник сообщает, что на самом деле отменен был Pixel Tablet 2, то самый для которого ожидалась поддержка чехла-клавиатуры Pixel Tablet первого поколения. Впрочем, возникает резонный вопрос: будет ли Pixel Tablet 3 выпущен как Pixel Tablet 2? На данный момент ясности нет. По части спецификаций будущего Pixel Tablet его основой должен стать Tensor G4 SoC, а само устройство – выйти в следующем году как в варианте с поддержкой Wi-Fi, так и с поддержкой сетей 5G.