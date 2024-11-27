Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально

27.11.2024, MForum.ru

Realme расширила бюджетную линейку C-серии. Во Вьетнаме появился смартфон C75, ориентированный на прочность и длительное время автономной работы при низкой стоимости.

Производитель заявляет, что Realme C75 получил «ударопоглощающую конструкцию» в сочетании с экраном из закаленного стекла ArmorShell, который выдерживает удары и падения. Также Realme C75 имеет рейтинг IP69 по водо- и пылезащищенности, что гарантирует ему выживаемость в суровых погодных условиях и пыльной среде. Кроме того, присутствует сертификация MIL-STD-810H по ударопрочности.

Realme C75 оснащен 6,72-дюймовым IPS LCD-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц.

Аппаратная основа новинки – чипсет Helio G92 Max от MediaTek. Realme C75 стал первым в мире смартфоном на данном чипсете. Технических подробностей о Helio G92 Max немного, он представляет собой обновленную версию Helio G91. Поддержка мобильной связи ограничивается 4G-сетями. Программная часть – Realme UI 5.0 поверх Android 14.

Тыловая камера Realme C75 сдвоенная, разрешение основного сенсора 50 Мп. Для сэлфи и видеозвонков служит 8 Мп фронтальная камера.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий длительную работу при повседневном использовании. Realme C75 также поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт с поддержкой обратной зарядки. Таким образом, C75 можно использовать как внешний аккумулятор для зарядки других гаджетов.

Realme выпустила C75 во Вьетнаме в золотом Lightning Gold и черном Black Storm Night. Подробности о ценах пока не разглашаются, но с учетом позиционирования С-серии они должны быть вполне конкурентоспособны. Вывод новинки на другие рынки ожидается в ближайшее время.