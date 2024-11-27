Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально

MForum.ru
27.11.2024,
Realme расширила бюджетную линейку C-серии. Во Вьетнаме появился смартфон C75, ориентированный на прочность и длительное время автономной работы при низкой стоимости.
Производитель заявляет, что Realme C75 получил «ударопоглощающую конструкцию» в сочетании с экраном из закаленного стекла ArmorShell, который выдерживает удары и падения. Также Realme C75 имеет рейтинг IP69 по водо- и пылезащищенности, что гарантирует ему выживаемость в суровых погодных условиях и пыльной среде. Кроме того, присутствует сертификация MIL-STD-810H по ударопрочности.
Realme C75 оснащен 6,72-дюймовым IPS LCD-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц.
Аппаратная основа новинки – чипсет Helio G92 Max от MediaTek. Realme C75 стал первым в мире смартфоном на данном чипсете. Технических подробностей о Helio G92 Max немного, он представляет собой обновленную версию Helio G91. Поддержка мобильной связи ограничивается 4G-сетями. Программная часть – Realme UI 5.0 поверх Android 14.
Тыловая камера Realme C75 сдвоенная, разрешение основного сенсора 50 Мп. Для сэлфи и видеозвонков служит 8 Мп фронтальная камера.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий длительную работу при повседневном использовании. Realme C75 также поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт с поддержкой обратной зарядки. Таким образом, C75 можно использовать как внешний аккумулятор для зарядки других гаджетов.
Realme выпустила C75 во Вьетнаме в золотом Lightning Gold и черном Black Storm Night. Подробности о ценах пока не разглашаются, но с учетом позиционирования С-серии они должны быть вполне конкурентоспособны. Вывод новинки на другие рынки ожидается в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru