IPO: В Вымпелком рассматривают возможности выхода на биржу?

MForum.ru
27.11.2024,
Тему сегодня решил обсудить Forbes (https://www.forbes.ru/tekhnologii/525913-vopros-bremeni-vympelkom-mozet-provesti-ipo-do-konca-2026-goda). В качестве мотива называется желание найти средства на обслуживание долга. Впрочем, из-за текущей ситуации, прежде всего, высокой ставки КС, как знают в редакции - планы размещения «отложили… как минимум до осени 2025». Такое решение связывают с приходом к руководству Сергея Анохина, который сейчас формирует новую команду управленцев.
На мой взгляд, тема IPO гипотетическая, из разряда – можно ли встретить на улицах Москвы крокодила? То есть, в принципе, это не невозможно, но мало вероятно. Вот такая ситуация и с IPO. В принципе, этого нельзя исключить, но сейчас вероятность проведения IPO ВымпелКом минимальна.
Прежде всего, из-за высокой ставки КС ЦБ оценка компании получилась бы не слишком высокой. И когда теперь настанет подходящий момент, сказать пока что сложно.
Аргументация необходимости IPO для Вымпелком соотношением чистого долга компании к EBITDA (которое составляет 2.4, да еще и снизилось в 2024 году год к году на 0.5), - сомнительная для меня. Это приемлемый для бизнеса сотовой связи уровень нагрузки.
Другое дело, если компании для чего-либо необходима оценка. Для этого проведение IPO может быть вполне годным инструментом. Но оценка актуальна, в основном, при продаже компании, а есть ли сейчас такие планы? Насколько я понимаю, на 2025-2026 год их нет, хотя консолидация российского телеком-рынка по схеме 4->3 могла бы пойти ему на пользу.
Официальная позиция компании на сегодня, как мне сообщили, – "планов IPO нет". Думаю, что, минимум, в ближайший год IPO ждать не стоит.
Что дальше? Учитывая ту турбулентную ситуацию, которая сейчас сложилась в мире, рассуждать об этом было бы явно преждевременно. IPO вполне может быть инструментом для привлечения средств для развития, но момент для этого должен быть подходящим.
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теги: IPO Вымпелком мнения
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