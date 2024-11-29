Анонсы: Vivo S20 и S20 Pro представлены официально

29.11.2024, MForum.ru

Vivo анонсировала в Китае смартфоны серии S20, сделав акцент на дизайне и характеристиках верхнего среднего уровня. Основные различия между Vivo S20 и Vivo S20 Pro сводятся к чипсетам, камерам и емкости аккумулятора.

Обе модели S20 оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. S20 получил плоскую панель, а Pro изогнутую по всем четырем углам. Для сэлфи обе новинки оснащены 50 Мп фронтальными камерами, оптические дактилоскопические сенсоры встроены в экран.

Vivo S20 базируется на чипсете Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm, а S20 Pro — на SoC MediaTek Dimensity 9300+. S20 Pro поддерживает более быстрый Wi-Fi 7 и сети 5.5G в материковом Китае. В программной части оба смартфона работают под управлением OriginOS 5 на базе Android 15.

На задней панели S20 находится 50-мегапиксельная основная камера (OV50E) с оптической стабилизацией изображения, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и круговая светодиодная подсветка Aura Light от vivo.

S20 Pro получил 50-мегапиксельную основную камеру (IMX921) с оптической стабилизацией изображения и 3-кратным перископическим зум-объективом с датчиком IMX882. Третья камера — сверхширокоугольная 50-мегапиксельная.

Другим важным отличием между этими двумя телефонами является емкость аккумулятора: S20 использует более емкий аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Vivo S20 Pro довольствуется аккумулятором на 5500 мАч с немного более быстрой зарядкой 90 Вт.

Vivo S20 поставляется в цветах Phoenix Feather Gold, белом Jade dew white и Pine Smoke Ink. Цены начинаются от 2299 юаней (317 долларов США) за комплектацию 8/256 ГБ.

Vivo S20 Pro поставляется в цветах Phoenix Feather Gold, Purple Air и Pine Smoke Ink. Цены стартуют от 3399 юаней (468 долларов США) за комплектацию 8/256 ГБ.