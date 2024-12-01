Слухи: Новый флагман от Realme может выйти с аккумулятором емкостью до 8000 мАч

MForum.ru
01.12.2024,
Об этом сообщает Notebook Check.
По слухам, сейчас этот OEM-производитель оценивает несколько аккумуляторов различной емкости с идеей существенно нарастить возможности модели GT 8 Pro.
GT 7 Pro - предшественник этой будущей новинки, стимулом для выбора в пользу этой модели аппарата для некоторых стал аккумулятор Titan емкостью до 6500 мАч.
Несмотря на такую емкость, Realme утверждает, что время зарядки аккумулятора GT 7 Pro до 100% составляет всего 37 минут при использовании зарядки SuperVOOC мощностью 120 Вт.
По мнению инсайдера Digital Chat Station, если в GT 8 Pro появится аккумулятор емкостью 7000 мАч, это может повысить время зарядки до 100% не так уж значительно - до 42 минут с уже упомянутой зарядкой.
Другая рассматриваемая Realme версия - установить аккумулятор в 7500 мАч, но тогда клиентам придется использовать более медленную зарядку SuperVOOC 100 Вт и время заряда до 100% вырастет до 55 минут.
Третья альтернатива - аккумулятор 8000 мАч. Это обновление может потребовать использования зарядки 80 Вт, что доведет время зарядки до 70 минут.
Количество потенциальных минусов, возможно, не ограничится более длительной зарядкой. У GT 7 Pro с его мощным аккумулятором, есть существенный для некоторых недочет - этот аппарат не поддерживает беспроводную зарядку.
Кроме того, стоит посмотреть, что будет с массой и габаритами новинки. Как ожидается, новые АКБ будут основаны на той же современной технологии кремниево-углеродного анода, что используется в батарее Titan. Дополнительные тысячи миллиампер должны будут где-то поместиться в корпусе аппарата. Получится ли это сделать без увеличения размеров корпуса и роста массы устройства?
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теги: абонентские устройства аккумуляторы большой емкости
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