Слухи: Realme выпустит Neo7, смартфон среднего класса с фокусом на производительность и время автономной работы

MForum.ru
02.12.2024,
Realme официально подтвердила, что смартфон Realme Neo7 будет представлен в Китае 11 декабря. Также Realme подтвердила, что Neo7 будет оснащен батареей Titan емкостью 7000 мАч, что редко встречается во флагманских смартфонах.
Для разработки батареи Titan Realme объединилась с Ningde New Energy (CATL). Вероятно, компания выбрала технологию батареи Si/C, которая обеспечивает более высокую плотность энергии и делает батареи легче, несмотря на большую емкость. Это сотрудничество добавляет достоверности заявлениям об обеспечении превосходной производительности батареи.
Согласно предыдущим слухам, телефон будет поддерживать проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, что позволит быстро заряжать емкую батарею. Ожидается, что телефон также будет оснащен большим дисплеем с разрешением 1,5K, который обеспечит четкое изображение, как для развлечений, так и для работы.
Что касается производительности, Realme Neo7 будет оснащен процессором Dimensity 9300+, который уже продемонстрировал впечатляющую производительность с текущим счетом 2,4 миллиона баллов, как показал плодовитый инсайдер Digital Chat Station.
Слоган «Качество > IP68», которым компания ранее дразнила, предполагает, что Realme Neo7 может иметь рейтинг защиты от пыли и воды IP69, что мы видели только у нескольких флагманов и устройств ориентированных на промышленное использование.
При стартовой цене около 2499 юаней (примерно 345 долларов США, 330 евро или 29 100 индийских рупий) Neo7 нацелен на конкурентный сегмент среднего класса. Напомню, в ноябре Сюй Ци, вице-президент Realme, президент по глобальному маркетингу и президент Китая, сообщил, что в будущем будут две разные категории для его среднего сегмента, а именно высококлассная «серия realme GT» и среднебюджетная, ориентированная на киберспорт «серия realme Neo». Realme утверждает, что предстоящий Neo7 предложит «самую высокую производительность, время автономной работы и качество» в своем ценовом диапазоне.
Для сравнения, realme GT Neo6 (выпущенный в мае этого года) поставляется с SoC Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором емкостью 5500 мАч и зарядкой 120 Вт. Однако Neo7, скорее всего, превзойдет GT Neo6 как по времени автономной работы, так и по производительности.
© Антон Печеровый,
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