Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально

MForum.ru
03.12.2024,
Honor официально представила смартфоны серии 300, в которую вошли 3 модели: базовый Honor 300, 300 Pro и 300 Ultra. Новинки оснащены 50-мегапиксельными камерами для селфи.
Honor 300 Pro использует 6,78-дюймовый OLED-дисплей 2700x1224 пикселей 120 Гц с пиковой яркостью до 4000 нит. Как уже было упомянуто, разрешение фронтальной камеры 50 Мп, апертура объектива – f/2.1.
Тыловая камера Honor 300 Pro включает два 50 Мп сенсора: основной размером 1/1,56-дюйма и вспомогательный с 3-кратным телефото объективом (обе камеры используют сенсоры Sony IMX856). Третья камера на задней панели Honor 300 Pro — сверхширокоугольная 12 Мп f/2.2 с автофокусом.
Honor 300 Pro базируется на чипсете — Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. За автономность Honor 300 Pro отвечает АКБ емкостью 5300 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 80 Вт.
В программной части Honor 300 Pro работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 с множеством функций искусственного интеллекта, особенно для обработки изображений. За счет AI-функций можно удалять объекты, мультяшизировать свое изображение, расширять его, создавая контент, ретушировать лица или редактировать с помощью искусственного интеллекта подсказки.
Базовый Honor 300 основан на Snapdragon 7 Gen 3, который дополняют 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Honor 300 сохраняет впечатляющие 50 МП основную и фронтальную камеры, но не имеет зум-камеры. 12 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом сохранился. Емкость АКБ также 5300 мАч, но поддерживается только 100 Вт проводная зарядка.
Honor 300 доступен для предварительного заказа, по цене от 2499 юаней. Цветовая гамма модели включает в себя 5 цветов: фиолетовый, черный, синий, пепельный и белый. Конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.
Honor 300 доступен для предварительного заказа, по цене от 2499 юаней. Цветовая гамма модели включает в себя 5 цветов: фиолетовый, черный, синий, пепельный и белый. Конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 300 Ultra с 50-мегапиксельным перископом и SD 8 Gen 3 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Realme выпустит Neo7, смартфон среднего класса с фокусом на производительность и время автономной работы / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S20 и S20 Pro представлены официально / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представителен Lava Yuva 4 с 50-мегапиксельной камерой и экраном 90 Гц / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru