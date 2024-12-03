Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально

03.12.2024, MForum.ru

Honor официально представила смартфоны серии 300, в которую вошли 3 модели: базовый Honor 300, 300 Pro и 300 Ultra. Новинки оснащены 50-мегапиксельными камерами для селфи.

Honor 300 Pro использует 6,78-дюймовый OLED-дисплей 2700x1224 пикселей 120 Гц с пиковой яркостью до 4000 нит. Как уже было упомянуто, разрешение фронтальной камеры 50 Мп, апертура объектива – f/2.1.

Тыловая камера Honor 300 Pro включает два 50 Мп сенсора: основной размером 1/1,56-дюйма и вспомогательный с 3-кратным телефото объективом (обе камеры используют сенсоры Sony IMX856). Третья камера на задней панели Honor 300 Pro — сверхширокоугольная 12 Мп f/2.2 с автофокусом.

Honor 300 Pro базируется на чипсете — Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. За автономность Honor 300 Pro отвечает АКБ емкостью 5300 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 80 Вт.

В программной части Honor 300 Pro работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 с множеством функций искусственного интеллекта, особенно для обработки изображений. За счет AI-функций можно удалять объекты, мультяшизировать свое изображение, расширять его, создавая контент, ретушировать лица или редактировать с помощью искусственного интеллекта подсказки.

Базовый Honor 300 основан на Snapdragon 7 Gen 3, который дополняют 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Honor 300 сохраняет впечатляющие 50 МП основную и фронтальную камеры, но не имеет зум-камеры. 12 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом сохранился. Емкость АКБ также 5300 мАч, но поддерживается только 100 Вт проводная зарядка.

Honor 300 доступен для предварительного заказа, по цене от 2499 юаней. Цветовая гамма модели включает в себя 5 цветов: фиолетовый, черный, синий, пепельный и белый. Конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Honor 300 доступен для предварительного заказа, по цене от 2499 юаней. Цветовая гамма модели включает в себя 5 цветов: фиолетовый, черный, синий, пепельный и белый. Конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.