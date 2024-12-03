Анонсы: Представлен Honor 300 Ultra с 50-мегапиксельным перископом и SD 8 Gen 3

MForum.ru
03.12.2024,
В прошлом году номерная серия Honor достигла своего пика в лице 200 Pro, но в этом году в нее вошла модель Ultra, получившая 50-мегапиксельный перископический объектив (IMX858) с 3,8-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/3.0.
Телефоны серии Honor 300 по-прежнему поддерживают режим Harcourt Portrait, который имитирует фирменный вид портретов, снятых в легендарной парижской фотостудии с ее фирменными световыми эффектами. Новый перископ может делать снимки с еще большего расстояния. Honor также добавила специальный движок управления освещением AI, чтобы помочь сохранить реалистичные эффекты света и тени. К модулю перископа присоединяются 50-мегапиксельный основной объектив (IMX906) с оптической стабилизацией изображения и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.
Остальные характеристики соответствуют Honor 300 Pro, включая изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Honor заявляет о глобальной пиковой яркости 1200 нит и локальной пиковой яркости до 4000 нит. Отличием Honor 300 Ultra стал ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.
Объем ОЗУ Honor 300 Ultra до 16 Гб, встроенной памяти до 1 Тб, причем 1 Тб встроенной памяти доступен исключительно для модели Ultra. Чипсет - SD 8 Gen 3, емкость АКБ – 5300 мАч. Максимальная мощность проводной зарядки – 100 Вт, также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 80 Вт.
Honor 300 Ultra можно приобрести с объемом оперативной памяти 16 ГБ и объемом хранилища 1 ТБ, причем последнее доступно исключительно для модели Ultra. Все три новых телефона Honor 300 работают на MagicOS 9 на базе Android 15. Также отметим защиту от влаги и пыли по классу IP65 и поддержку двухканального подключения в Китае.
Honor 300 Ultra поставляется в цветах Camellia White и Ink Rock Black. Цены начинаются от 4199 юаней (577 долларов США) и достигают 4699 юаней (646 долларов США) за модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ. Начало продаж – 6 декабря. Данных о сроках релиза новинок за пределами Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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