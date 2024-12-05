Анонсы: Представлен Tecno Megapad 11 с дисплеем 90 Гц и SoC MediaTek G99

MForum.ru
05.12.2024,
Компания Tecno официально представила планшетный компьютер Megapad 11, занявшему в модельном ряду производителя позицию над базовым Megapad, который дебютировал в октябре.
Tecno Megapad 1построен на основе 11-дюймового IPS-дисплея с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1200 x 1920 пикселей, что обеспечивает стандартное соотношение сторон 16:10.
Основа аппаратной платформы Megapad 11 – чипсет MediaTek G99 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD.
За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч. Максимальная мощность зарядки – 18 Вт. Также отметим наличие пары камеры ( 13 МП на задней панели и 8 МП на передней), 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos и металлический корпус.
Цена и сроки доступности пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
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