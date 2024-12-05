Слухи: Realme Neo7 получит АКБ емкостью 7000 мАч

05.12.2024, MForum.ru

Realme выпустит Neo7 11 декабря. Бренд уже подтвердил, что смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, а его основой станет чипсет Dimensity 9300+.

Кроме того, тизеры раскрыли дизайн новинки. Блок камер Realme Neo7 получил три круга внутри островка камеры. В двух кругах находятся сенсоры камер, в третьем –светодиодная вспышка. Модуль также имеет брендинг HyperImage+, который мы видели на флагманском GT 7 Pro.

Neo7 получил плоские боковые грани. На правой боковой грани находятся кнопка питания и качелька регулировки громкости. Так как на фото не прослеживаются никакие антенные линии, можно предположить, что новинка не получила металлического корпуса. Впрочем, если верить машинному переводу с китайского, на рендерах представлен Starship Edition, а обычная модель (недавно замеченная на TENAA) получит заднюю панель с другим дизайном.