Слухи: Realme Neo7 получит АКБ емкостью 7000 мАч

MForum.ru
05.12.2024,
Realme выпустит Neo7 11 декабря. Бренд уже подтвердил, что смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, а его основой станет чипсет Dimensity 9300+.
Кроме того, тизеры раскрыли дизайн новинки. Блок камер Realme Neo7 получил три круга внутри островка камеры. В двух кругах находятся сенсоры камер, в третьем –светодиодная вспышка. Модуль также имеет брендинг HyperImage+, который мы видели на флагманском GT 7 Pro.
Neo7 получил плоские боковые грани. На правой боковой грани находятся кнопка питания и качелька регулировки громкости. Так как на фото не прослеживаются никакие антенные линии, можно предположить, что новинка не получила металлического корпуса. Впрочем, если верить машинному переводу с китайского, на рендерах представлен Starship Edition, а обычная модель (недавно замеченная на TENAA) получит заднюю панель с другим дизайном.
© Антон Печеровый,
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