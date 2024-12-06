Слухи: Realme 14x поступит в продажу 18 декабря

06.12.2024, MForum.ru

Realme представила смартфон 12x в марте этого года. И хотя она не выпустила Realme 13x, но (по слухам) модель Realme 14x поступит в продажу в этом месяце. Пока что от Realme нет никаких новостей об этой новинке, но просочившееся изображение показывает, как она будет выглядеть.

На изображении показан Realme 14x в трех цветах с прямоугольным островком камеры на задней панели. У смартфона есть кнопка питания и качелька регулировки громкости на правой боковой рамке, а внизу находится USB-C.

Ожидается, что Realme 14x будет поддерживать 5G, будет оснащен 6,67-дюймовым HD+ LCD дисплеем, аккумулятором емкостью 6000 мАч и соответствовать рейтингу IP69. В части объемов памяти ожидается 3 версии: 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.

Источник также утверждает, что Realme 14x поступит в продажу в Индии с 18 декабря, то есть официальный анонс может состояться в любое время, если информация верна.