Слухи: Realme 14x поступит в продажу 18 декабря

MForum.ru
06.12.2024,
Realme представила смартфон 12x в марте этого года. И хотя она не выпустила Realme 13x, но (по слухам) модель Realme 14x поступит в продажу в этом месяце. Пока что от Realme нет никаких новостей об этой новинке, но просочившееся изображение показывает, как она будет выглядеть.
На изображении показан Realme 14x в трех цветах с прямоугольным островком камеры на задней панели. У смартфона есть кнопка питания и качелька регулировки громкости на правой боковой рамке, а внизу находится USB-C.
Ожидается, что Realme 14x будет поддерживать 5G, будет оснащен 6,67-дюймовым HD+ LCD дисплеем, аккумулятором емкостью 6000 мАч и соответствовать рейтингу IP69. В части объемов памяти ожидается 3 версии: 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.
Источник также утверждает, что Realme 14x поступит в продажу в Индии с 18 декабря, то есть официальный анонс может состояться в любое время, если информация верна.
© Антон Печервый,
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