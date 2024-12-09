Слухи: Oppo работает над игровым планшетом

MForum.ru

Слухи: Oppo работает над игровым планшетом

09.12.2024, MForum.ru

Если верить слухам, Oppo работает над игровым планшетом, который будет называться X8 Pad (или, может быть, Find X8 Pad, часть «Find» могла быть потеряна в машинном переводе с китайского).

Слухи: Oppo работает над игровым планшетом

Конечно, это пока лишь слухи, но их источник достаточно надежный – Digital Chat Station. По данным источника новинка получит 8,8-дюймовый ЖК-экран с топовыми характеристиками и закругленными углами, а также тонкий цельнометаллический корпус. Основой аппаратной платформы станет чипсет Dimensity 9400 от MediaTek (аналогично смартфонам Find X8 и Find X8 Pro).

Информации о том, появится ли новинка на международном рынке или останется эксклюзивом для Китая пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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