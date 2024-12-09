Слухи: OnePlus работает над компактным флагманом

09.12.2024, MForum.ru

Компактные флагманские смартфоны немногочисленны, однако у них есть своя очень лояльная аудитория. И скоро компанию iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, Xiaomi 15, vivo X200 Pro mini может составить новинка от OnePlus.

OnePlus 12

Источники сообщают, что компания работает над устройством на чипсете Snapdragon 8 Elite оснащенным экраном 6,3 дюйма с разрешением «1,5K» и 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX906.

Ожидается, что новинка не получит камеры с перископическим зумом. Дизайн островка камеры будет горизонтальным, в стилистике того, что Google делает для своих Pixel. Также источники сообщают, о встроенном в дисплей оптическом сканере отпечатков пальцев. Впрочем, есть вариант, что OnePlus будет использовать ультразвуковой.

Анонс новинки может состояться уже в ближайшее время, устройство может войти в линейку Ace 5, как Ace 5 mini или Ace 5 Pro mini.