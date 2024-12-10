Слухи: OnePlus Ace 5 показали на фото

10.12.2024, MForum.ru

OnePlus готовится к анонсу Ace 5 в Китае в этом месяце. Учитывая, что Ace 3 был доступен на международном рынке как OnePlus 12R, можно предположить, что Ace 5 будет переименован в OnePlus 13R. Официальный анонс этой новинки ожидается в январе.

Сегодня руководитель OnePlus поделился двумя официальными изображениями Ace 5. По фото рамки экрана кажутся действительно очень маленькими, углы устройства красиво закруглены. Селфи-камера размещена на привычном месте, кнопки питания и регулировки громкости — на правой грани, ползунок оповещений — слева.

В части спецификаций официальных данных нет. По слухам OnePlus Ace 5 / OnePlus 13R будет оснащен плоским экраном «1,5K» со встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев, металлической рамкой, аккумулятором емкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Основой аппаратной части станет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. На задней панели будет располагаться основная камера разрешением 50 МП, сверхширокоугольная 8 МП и 2 МП вспомогательный сенсор.