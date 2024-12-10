Слухи: iQOO, Redmi и OnePlus также представят смартфоны с АКБ 7000 мАч

10.12.2024, MForum.ru

На этой неделе в Китае Realme представит Realme Neo 7, доступный флагманский смартфон. Главной особенностью этого устройства станет емкая батарея 7000 мАч. Впрочем, по данным Digital Chat Station, уже в ближайшее время это может стать трендом, а подобные устройства представят и другие производители, включая iQOO, Redmi и OnePlus.

Основываясь на информации, полученной из цепочки поставок, DCS сообщил, что предстоящий смартфон iQOO будет оснащен батареей емкостью около 7000 мАч. Новинка также получит плоский дисплей Samsung LTPS с разрешением 2K и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Анонс новинки состоится в 2025 году, но ее название пока не сообщается. Данных о смартфоне OnePlus с аналогичным АКБ пока нет.

Кроме того, по информации DCS, в будущем Realme может выпустить смартфон с батареей емкостью 8000 мАч. Впрочем, пока такое устройство не подтверждено.

Что касается международного релиза, недавно iQOO выпустила iQOO 13 с аккумулятором емкостью 6000 мАч, а Realme представила Realme GT 7 Pro с аккумулятором емкостью 5800 мАч в Индии и некоторых других рынках. Эти телефоны имеют немного меньшие аккумуляторы по сравнению с их китайскими аналогами. iQOO 13, доступный в Китае, оснащен аккумулятором емкостью 6150 мАч, тогда как Realme GT 7 Pro оснащен более крупным аккумулятором емкостью 6500 мАч. Неясно, может ли уменьшение размера аккумулятора за пределами Китая быть связано с нормативными ограничениями.

При этом аналитики ожидают, что Realme Neo 7 и другие телефоны с аккумуляторами емкостью 7000 мАч появятся на рынках за пределами Китая. Пока неизвестно, будут ли их глобальные версии поставляться с таким же размером батареи или он будет уменьшен из-за различных факторов.